Shanna Kress aux urgences à son retour en France : "Ça me fait mal !"

Si Ariane Brodier a reçu des fleurs de la part de son amoureux Fulgence Ouedraogo et Alizée une belle déclaration de son mari Grégoire Lyonnet, Shanna Kress, candidate des Anges 10 (NRJ12), a quant à elle passé la Saint Valentin aux urgences !

Sur les réseaux sociaux, la jolie brune, qui a quitté Los Angeles où avait lieu le tournage de la saison anniversaire des Anges, a indiqué s'être rendue à l'hôpital à cause de l'apparition de boutons sur son corps. Verdict : "Je fais une grosse allergie à on ne sait quoi. Il faut que j'aille faire des tests pour savoir."

Quelques heures après son passage à l'hôpital, l'ex-amoureuse de Thibault Kuro a donné de ses nouvelles à ses fans via Twitter. "Merci les amis, j'ai rendez-vous demain matin chez le médecin. J'essaye de me reposer je ne peux même pas mettre de vêtements ça me fait mal ! Certains diront ça ne change pas trop, j'essaye de prendre les choses au 2ème degré. Bonne Saint Valentin à tous", a-t-elle écrit.

Alors que certains s'inquiétaient pour elle, Shanna Kress semble aujourd'hui aller mieux. Sur Snapchat ce jeudi 15 février 2018, la jeune femme confie que "ça gratte toujours" mais que "ça va un petit peu mieux". Des nouvelles rassurantes...