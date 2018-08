Shanna Kress aux urgences : "J'ai cru que j'allais mourir"

Décidément, Shanna Kress enchaîne les mésaventures. Après avoir été agressée dans la rue, l'ex-candidate de télé-réalité expatriée à Miami, a été victime d'un accident de jet-ski. C'est sur le réseau social Snapchat que la brune de 31 ans a révélé l'information. De retour chez elle après ses malheurs, Shanna, affaiblie, semble souffrir en racontnt ce qu'il s'est passé.

"Super après-midi, bateau, musique... et petit jet-ski. Je monte derrière mon pote, mais attention gros jet-ski qui va très vite, un truc de ouf. On allait vraiment vite. Et là je comprends rien. Je frappe l'eau. Je suis tombée et je me suis relevée, l'air ne passait plus. Je ne sais pas ce que j'ai tapé, je n'arrivais plus à respirer. Je ressens une douleur, j'ai tellement mal. J'ai cru que j'allais mourir, que c'était le dernier jour de ma vie."

Quelques heures plus tard, la chanteuse se filme à nouveaux pour dévoiler à ses abonnés que les choses ne s'arrangent pas. Au contraire, Shanna s'est fait transporter depuis son domicile par des ambulanciers direction les urgences. "J'attend l'avis du docteur, j'espère que je n'ai rien de grave. Suite au prochain épisode." explique-t-elle allongée sur un brancard.

Ce fâcheux événement survient après que Shanna a dévoilé quelques détails sur la dépression qu'elle traversait il y a peu. Si elle commençait à remonter la pente, espérons que cela ne la coupe pas dans son élan.