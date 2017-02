Shanna Kress bientôt dans Les Anges 9 ? Son arrivée confirmée !

Shanna Kress va faire son grand retour dans une télé-réalité après avoir promis (lorsqu'elle était encore en couple avec Thibault) que tout ça était derrière elle.

Samedi 4 février, la belle brune a fait sensation sur son compte Snapchat en publiant une simple phrase lourde de sens. "Dans quelques jours, je vais rejoindre quelqu'un que vous connaissez dans un autre pays. Qui c'est ?", a indiqué l'ancienne candidate des Marseillais et des Anges. Bien entendu, ses nombreux admirateurs en ont aussitôt déduit que l'ex-petite amie de Thibault était sur le point de rejoindre sa meilleure amie Kim Glow sur le tournage des Anges 9 qui se déroule actuellement à Miami.

Une nouvelle étonnante quand on se rappelle les déclarations de Shanna en avril dernier dans le Mad Mag de NRJ12. "On a raconté notre histoire, on s'est rencontrés, on s'est disputés, séparés, on s'est mariés... On va y retourner pour faire quoi ? On ne voyait pas trop l'intérêt d'y retourner, on ne se voyait plus à notre place", déclarait-elle à propos de la télé-réalité. Visiblement, son récent célibat a changé la donne !

La jeune femme qui vient de rompre avec Thibault a été confirmée au casting. Dans le Mad Mag (NRJ12) du mardi 7 février, Aymeric a fait savoir : "Ce n'est pas du bluff. Après sa rupture avec Thibault, Shanna des Marseillais a laissé planer le doute sur Snapchat en postant ce message : 'Je vais rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien dans un autre pays.' Evidemment, elle parle de Kim, sa meilleure amie."

De quoi lui changer les idées.