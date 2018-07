Shanna Kress : Dépression, crise d'angoisse... elle raconte son enfer !

Lundi 30 juillet 2018, le youtubeur Sam Zirah diffusait une nouvelle interview sur sa chaîne. Exilée depuis près d'un an aux État-Unis, et plus précisément à Miami, Shanna, qui poursuit tranquillement sa carrière de chanteuse, a accepté de répondre à ses questions. Si elle s'affiche toujours radieuse sur les réseaux sociaux, l'ex de Thibault cache en fait une véritable souffrance. Pour Sam Zirah, elle est revenue sur la période sombre qu'elle a traversée.

"Je suis quelqu'un qui arrive à relativiser très rapidement. Je peux pleurer et dix minutes après avoir le sourire parce que je vais me dire 'allez c'est bon meuf t'as une belle vie' mais la vérité c'est que depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie, raconte-t-elle. Je pleure souvent parce que je me sens seule, la solitude c'est quelque chose que je n'arrive pas à gérer. (...) J'ai vécu une vraie dépression au point de ne plus pouvoir me lever le matin."

Prisonnière d'une notoriété qui l'a dépasse, Shanna explique qu'elle est même devenue sujette à des crises d'angoisse. Très connue dans son pays natal, la France, la belle n'ose plus y mettre les pieds : "Je ne gère pas la notoriété. Je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Dans la rue, j'ai pu paraître pour une connasse parfois tout simplement parce que j'ai peur des gens. On m'a déjà attrapée dans la rue, tiré les cheveux, je suis perturbée par ça. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas rentrer en France."

Il y a quelque temps, Shanna avait déjà fait allusion à sa dépression mais après de vives critiques par les internautes, l'ancienne starlette de télé-réalité n'avait pas souhaité continuer d'ouvrir son coeur sur les réseaux sociaux : "Je ne crache pas sur la notoriété, j'ai une vie magnifique grâce à ça mais c'est de l'extérieur. À l'intérieur, je vis un enfer, c'est horrible mais je me dois de garder le sourire pour les gens qui me suivent."

À part une participation express dans Les Anges 10, l'ex de Thibault a décidé de s'éloigner de la télé-réalité pour se concentrer sur sa véritable passion : la musique. La jeune femme de 30 ans a déjà enregistré plusieurs single et continue de travailler dur pour espérer percer dans le milieu.