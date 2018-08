Shanna Kress en froid avec Kim Glow : "J'ai été déçu"

Shanna Kress a fait ses débuts dans la télé-réalité au casting de l'émission Les Marseillais en 2012 et le programme est devenu de plus en plus populaire au fil des années. Cette petite bande originaire du Sud était invitée à faire le show dans une villa de luxe à l'autre bout du monde. Parmi les premiers candidats inoubliables tels que Julien Tanti, Paga, Thibault Kuro, on retrouvait Shanna mais aussi Kim Glow. Meilleures amies dans la vie et à l'écran, elles ont pourtant fini par s'éloigner.

Interrogée à ce sujet par le YouTubeur Sam Zirah, Shanna Kress revient sur les raisons de son conflit avec celle qui a récemment sorti le tube Kiff. "Kim, c'est pas une fille qui est méchante. A travers la télé, on a vraiment vu une personnalité d'elle différente, je ne sais pas pourquoi elle fait ça parce que dans la vraie vie elle n'est pas comme ça. Ça faisait dix ans que je la connaissais, que c'était mon amie mais en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle fait plein de conneries jusqu'au jour où j'en ai eu marre d'encaisser. L'amitié ok, mais à quel prix ? J'ai été beaucoup déçu, je lui ai dit. Un jour peut-être, avec le temps, ça ira mieux."

Quand le YouTubeur lui demande de rentrer dans les détails de leur brouille, Shanna a du mal à en dévoiler plus : "La vérité, c'est que ça a été une accumulation avec Kimmy. C'est par rapport à sa vie privée et je n'ai pas envie de raconter des trucs sur sa vie privée, je ne suis pas comme ça".