Shanna Kress et les soins esthétiques : Elle incite ses fans à consulter !

Séparée de son chéri Thibault, Shanna Kress a débuté une nouvelle vie à Miami. Mais, en ce début d'avril, la bombe des Marseillais et des Anges est de passage à Paris. La jeune femme qui a retrouvé sa grande amie et star de télé-réalité Jessica Thivenin en a profité pour se refaire une beauté dans une célèbre clinique parisienne.

On le sait, Shanna aime prendre soin de son corps et ce, même si pour être belle elle doit passer sur le billard. Ainsi, en janvier dernier, elle a passé son anniversaire à l'hôpital où elle se faisait poser de nouvelles prothèses. Trois mois plus tard, c'est de son visage qu'elle prend soin.

Comme l'a dévoilé la belle célibataire via son compte Snapchat, elle s'est fait faire des injections de plasma. Cette technique de médecine esthétique permet d'améliorer la qualité de la peau en agissant sur les conséquences directes du vieillissement. Un choix qui peut être discuté étant donné qu'elle n'a que 30 ans. Mais, ce n'est pas cela qui choque le plus. En effet, Shanna n'a pas hésité à faire de la publicité pour la clinique dans laquelle elle était de passage.

Après avoir dit ô combien sa poitrine avait bien été refaite là-bas et comment l'épilation au laser était une réussite, elle a donné un code promotion à son jeune public afin qu'il puisse bénéficier gratuitement d'une première consultation !

À noter tout de même que Shanna n'est pas la seule candidate de télé-réalité à faire la promotion de consultations pour des cliniques qui proposent des soins esthétiques. Son amie Jessica vient d'ailleurs de le prouver sur Instagram.