Shanna Kress : Gros plan sur son fessier rebondi, les internautes la clashent

"Je pense que la femme milite ardemment tous les jours avec peine pour faire valoir son droit à exister comme tout le monde sans misogynie et que ce genre de publications à outrance n'aidera malheureusement pas les mentalités à changer voir évoluer. L'intelligence oui, la provocation non ! Redéfinissons le féminisme. Et remettons-le à la place qu'il mérite", assure une jeune femme en colère sur la plateforme.

Certains fans confient même que l'ex-petite amie de Thibault Kuro aurait "trop changé" ou encore qu'elle était "trop superficielle" depuis son déménagement à Miami.

Qu'importe, la bimbo mêne la vie qu'elle entend mener et elle réalise également son rêve américain à 100%.