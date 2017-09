Shanna Kress insultée et critiquée : Son "petit coup de gueule" !

Shanna Kress est habituée aux critiques, mais cela ne signifie pas qu'elle les accepte. Récemment, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) et des Anges (NRJ12) a partagé une vidéo où on la découvre en train de faire du pole dance, une discipline qu'elle exerce depuis plusieurs années. Et cela lui a valu quelques critiques de la part des internautes, qui l'ont poussée à crier sa colère sur Instagram.

"Aujourd'hui, je fais une petit vidéo, je pousse un petit coup de gueule parce que j'en ai marre... Il y en a marre de catégoriser les filles ! Tu as déjà vu Beyoncé en concert ? Elle twerke, elle est en string. Ce n'est pas une pute. (...) Pourquoi nous, on n'a pas le droit de le faire ? Parce qu'on ne s'appelle pas Beyoncé ou Rihanna ? Et alors ? Laisse-nous kiffer", s'est-elle indignée. Après quoi, l'ancienne petite amie de Thibault Kuro a répondu à ses détracteurs lui reprochant d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique : "Tout le monde adore Kim Kardashian et Kylie Jenner, ces meufs sont magnifiques et toutes refaites. Mais toi, si tu viens de France, tu n'as pas le droit de faire ça..."

Quoi qu'il en soit, la jolie brune qui s'est installée à Miami n'a pas l'intention de changer. Elle a donc invité ses détracteurs à ne plus la suivre sur les réseaux sociaux. Pas sûr qu'ils l'écoutent.