Shanna Kress quitte définitivement la France : Sa belle déclaration à Thibault !

Une page se tourne pour Shanna Kress.

Le mois dernier, l'ex-candidate des Anges (NRJ12) et des Marseillais prenait la décision de s'installer définitivement à Miami à la suite de sa rupture avec Thibault, survenue en février dernier. "Depuis que je suis plus avec Thibault, je suis plus trop à la maison parce que depuis très très longtemps, j'ai toujours voulu vivre à Miami. Je viens souvent car j'ai vraiment envie de m'installer ici, je trouve qu'ici je me sens mieux dans ma vie en fait !", avait-elle expliqué sur Snapchat. Shanna a donc tout mis en oeuvre pour obtenir son visa le plus rapidement possible. Et heureusement pour elle, ses papiers lui ont été délivrés il y a quelques jours.

Après avoir mis ses affaires en ordre, la belle brune a donc pris la décision de s'envoler pour les États-Unis ce mercredi 12 avril 2017. C'est en compagnie de Kim Glow (Les Anges 9) qu'elle a passé sa dernière soirée en France. Est ensuite venu le moment de dire au revoir à son ancien petit ami. Elle n'a pas non plus manqué de lui adresser une belle déclaration sur Twitter avant de prendre l'avion : "Une page se tourne mais tu resteras dans mon coeur à jamais @thibaultmiami #seritousforever #maplusbellehistoire."

Shanna a aussi partagé un montage photos où on peut l'admirer en train de poser avec Thibault ou ses chiens. "Le départ est très difficile mais il faut y aller. Je suis totalement au bout de ma vie, je ne fais que chialer comme une merde", a-t-elle confié sur Snapchat avant d'embarquer.

Mais nul doute qu'elle retrouvera le sourire d'ici peu.