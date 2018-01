Shanna Kress tout en transparence au côté de Barbara (Secret Story 10)

C'est officiel, Shanna Kress est actuellement à Los Angeles pour le tournage des Anges 10 (NRJ 12). Mais, avant de se lancer dans cette belle aventure, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) profite des joies de la ville.

Mardi 9 janvier 2018, la belle brune s'est rendue à l'avant-première du film L'Échappée belle, en salles depuis le 3 janvier dernier en France. Pour l'occasion, elle avait opté pour une robe noire entièrement transparente à l'exception d'une bande brodée sur le devant. N'ayant pas froid aux yeux, Shanna n'a pas hésité à poser de dos afin d'offrir une belle vue aux photographes ainsi qu'à ses fans qui ont découvert les clichés.

L'ex-petite amie de Thibault Kuro n'était pas seule sur le tapis rouge. Elle était accompagnée de sa, semble-t-il, nouvelle amie Barbara. La candidate de Secret Story 11 (NT1) est également à Los Angeles pour la dixième édition des Anges.

Au casting, le public retrouvera aussi Amélie Neten, Maddy (Les Marseillais VS Le reste du monde), Claire Tomek (10 Couples parfaits), Jordan (Secret Story 11), Manon Reyvan (Les Marseillais), Vincent Queijo (Friends Trip 4), Rémi Notta (Secret Story 9), Thomas (Les Anges 9), Adrien Laurent (Friends Trip 4), Sarah (The Voice 2), Tristan (Ninja Warrior) et Florian (Mariés au premier regard 2).