Shanna Kress triste et "complètement" seule : Son message alarmant !

Shanna Kress a tout de la vie de rêve ! Installée à Miami depuis février 2018 dès la fin du tournage des Anges 10, la jeune femme de 31 ans est devenue une vraie businesswoman qui enchaîne les projets professionnels. Si elle se consacre entièrement à sa première passion, la musique, l'ex de Thibault Kuro n'est pas totalement heureuse...

C'est via son compte Snapchat que Shanna Kress a envoyé un message à la fois bouleversant et inquiétant à sa communauté. "J'ai toujours le sourire et tout sur mon snap mais il faut savoir que ma vie n'est pas du tout comme ça", a-t-elle commencé. Si elle est triste, c'est en partie à cause de certaines personnes qui l'ont trahie : "Depuis quelque temps, je me suis rendu compte que quand tu es bien, les gens sont là. Quand tu ne l'es pas, il n'y a plus personne. C'est ce qu'il s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait un gros tri et j'ai dégagé tout le monde de ma vie car je me suis rendu compte que les gens m'utilisaient pour l'argent ou pour mon Instagram"

Shanna Kress a également donné les raisons de son départ de la France pour Miami. "Je ne supporte pas la France, je ne supporte pas la mentalité des gens. (...) Du coup, je ne peux pas être moi-même ! J'aime m'habiller sexy, cela fait partie de ma personnalité. En France, ce n'est pas possible. (...) Soit je vis dans un pays où je ne me sens pas moi-même mais avec des gens qui m'aiment vraiment, soit ici je peux être moi-même mais je suis seule", a-t-elle déclaré.

Shanna Kress a décidé de rester aux États-Unis afin de se "battre pour son VISA et pour sa musique". Aujourd'hui, la belle brune ressent de "la tristesse" et de "la solitude complète". "Je suis une vraie gentille mais j'ai un caractère de m*rde. (...) Je me fais ba*ser la gu*ule à chaque fois. J'ai fermé ma porte et mon coeur à tout le monde. (...) Je pleure souvent car je me fais tellement clasher pour certaines choses, notamment pour ma musique. Émotionnellement parlant, c'est horrible", a-t-elle ajouté. Loin de vouloir se plaindre, l'ancienne candidate des Marseillais a conclu : "J'ai tout donné pour avoir une jolie vie. Ma vie est très jolie mais seule. Tu ne peux pas acheter les sentiments. (...) Mais, il ne faut jamais lâcher."