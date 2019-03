Shannen Doherty accusée de mentir par son assurance, qui refuse de l'indemniser

En novembre dernier, la Californie faisait face aux incendies les plus meurtriers de son histoire. Au moins 85 personnes ont perdu la vie lors du Camp Fire et de Woolsey Fire et selon les autorités américaines, près de 14 000 habitations ont été détruites par des flammes. Les feux avaient également détruit partiellement, ou entièrement, certaines maisons de célébrités à l'image de celles de Miley Cyrus, Lady Gaga ou encore Kim Kardashian, qui avait fait appel à une société privée pour protéger sa villa.

Ce serait aussi le cas de Shannen Doherty. La comédienne assure que sa maison aurait été en partie ravagée par les flammes et demande ainsi à sa compagnie d'assurance, State Farm, de couvrir les dégâts. Cependant, l'assurance a estimé que sa maison était intacte et qu'elle ne lui verserait pas un centime. State Farm l'accuse "d'avoir omis de faire les démarches nécessaires pour prouver que sa maison était bien sinistrée, si c'était réellement le cas", selon sa déposition, que le site américain The Blast a pu consulter.

Toujours selon cette plainte, la compagnie d'assurance accuse Shannen Doherty de ne pas "avoir rempli toutes les conditions nécessaires pour avoir accès à ces droits". Selon State Farm, le contrat de la star de Charmed ne couvrirait pas les cas d'incendies. De plus, l'actrice n'aurait pas suivi les consignes de sécurité données pendant que l'incendie faisait rage, ce qui, de leur point de vue, la rend en partie responsable des dommages supposés de sa maison.

De son côté, Shannen Doherty dit qu'elle ne peut plus vivre dans sa villa de Los Angeles, qui aurait été gravement endommagée par la fumée de l'incendie. Celle qui s'est battue contre un cancer du sein a également porté plainte contre State Farm, réclamant une indemnisation pour les dégâts de sa maison et des dommages et intérêts pour ce qu'elle considère être un "refus injustifié" de la part de l'assurance.