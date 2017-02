Shannen Doherty en deuil : "Tu étais un tel gentleman..."

Alors qu'elle va beaucoup mieux depuis qu'elle a terminé la radiothérapie pour guérir son cancer du sein, Shannen Doherty a pris un coup au moral en apprenant une triste nouvelle. L'ex-star de Charmed, engagée dans la cause animale, a perdu son cheval...

Cela peut en surprendre plus d'un, il faut avoir eu un animal pour comprendre le chagrin que l'on ressent le jour de sa disparition. Shannen Doherty, qui soutient plusieurs associations de défense et de protection des animaux, fait partie de ces grands sensibles. Sur les réseaux sociaux, elle a ainsi partagé sa peine après avoir perdu son cheval. "RIP mon doux Sammy. Tu étais un tel gentleman. Un tel amour. Mon coeur a mal. Tu me manques déjà. Merci @themamarosa d'avoir été avec lui", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son compagnon à crinière.