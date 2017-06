Shannen Doherty et Alyssa Milano rabibochées : "J'ai prié chaque jour"

Shannen Doherty et Alyssa Milano ont enfin enterré la hache de guerre. Les deux anciennes stars de la série culte de la fin des années 90 Charmed se sont rabibochées, après quinze ans d'une longue inimitié. Les interprètes de Prue et Phoebe Halliwell s'étaient violemment déchirées sur les plateaux de tournage de la série produite par Aaron Spelling, à tel point que la première avait été obligée de quitter la saga, au grand désespoir de ses nombreux fans.

Mais dix ans après la fin du show, Alyssa a profité d'un entretien avec les journalistes d'E!s Daily Pop pour annoncer une excellente nouvelle : "Shannen et moi, nous parlons beaucoup via la messagerie directe de Twitter. Je lui ai parlé il y a peut-être deux ou trois jours. Elle était en vacances et nous avons décidé de partir ensemble. Nous n'avons pas encore défini de date précisément."

La raison de cette réconciliation est on ne peut plus simple : l'actrice de 44 ans a mis de l'eau dans son vin depuis que son ancienne meilleure ennemie a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer du sein. "Je pense que ce qu'elle a traversé – pour moi c'était la maternité –, ça change les gens. Je suis très contente qu'elle aille mieux, j'ai prié chaque jour pour qu'elle guérisse. J'ai hâte de la voir", a-t-elle ajouté.

Rappelons que, Shannen Doherty révélée par la série Beverly Hills, s'est battue pendant près de deux ans contre la maladie. Après une mastectomie, une chimiothérapie ainsi qu'une radiothérapie, elle a enfin réussi à se débarrasser des cellules cancéreuses, et ce bien qu'elles se soient propagées jusque dans les ganglions lymphatiques. L'actrice de 46 ans devra toutefois attendre encore cinq ans avant de pouvoir affirmer avec certitude être en rémission.

Coline Chavaroche