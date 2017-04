Shannen Doherty face au cancer : Le résultat de ses examens après traitement

Un mois après la fin des traitements contre son cancer du sein, Shannen Doherty a enfin les résultats des examens complémentaires qui devaient déterminer si ses séances de chimiothérapie et radiothérapie étaient venues à bout de la maladie.

"C'est quoi la rémission ? J'ai entendu ce mot mais je ne sais pas comment réagir. Est-ce une bonne nouvelle ? Oui. Un grand oui. Mais il me faut encore attendre. Comme chacun sait, les cinq prochaines années sont cruciales. Ça arrive que la maladie revienne. Nombreux sont ceux qui ont partagé leur histoire à ce sujet avec moi. Bien que mon coeur soit plus léger, j'attends. Entre temps, il faut décider : la reconstruction qui demande plusieurs opérations et un traitement pour les cinq prochaines années, avec ses effets secondaires. J'ai de la chance, je sais. Mais pour l'instant... la rémission. Je vais juste respirer un coup", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo d'elle au pied du mur, le visage caché entre ses bras comme si elle pleurait.

Celle qui a incarné l'inoubliable Prue Halliwell dans la série Charmed a visiblement bien du mal à digérer la nouvelle. Il faut dire qu'elle se bat depuis deux ans contre la maladie, qui lui a été diagnostiqué sur le tard suite à la négligence de son ancien manager.

Aidée par son mari Kurt Iswarienko et sa famille, soutenue par ses fans du monde entier, la comédienne à la réputation de diva a courageusement lutté pour venir à bout de son cancer, qui s'était propagé vers les ganglions lymphatiques.

Après les épreuves, et bien qu'elle soit encore forcée d'attendre cinq ans avant de pouvoir se dire complètement guérie, l'actrice de 46 ans a désormais de beaux jours devant elle pour se reconstruire et aller de l'avant, tout en profitant de cette seconde chance que la vie lui a offerte.