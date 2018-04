Shannen Doherty face au retour de son cancer ? Inquiète, elle "reste positive"

La veille, elle confiait à ses fans – elle compte plus d'un million d'abonnés sur le réseau social – qu'elle se sentait nerveuse à l'idée de connaître les résultats. "Je ne vais pas mentir, il y a toujours une anxiété à attendre les résultats d'un test. Les rechutent arrivent. Et je n'ose imaginer ce que cela doit être d'avoir battu le cancer pour finalement le voir revenir. Pour l'instant, je reste optimiste, en bonne santé et je fais tout ce que je peux pour promouvoir la recherche afin que le cancer soit battu une bonne fois pour toute", écrivait l'actrice qui posait avec le sourire et sa mère.

Pour l'heure, on n'en sait pas plus. Shannen Doherty se remettait à peine, avec son mari Kurt Iswarienko, d'un long combat à coups de chimiothérapies, traitements par radiation et une mastectomie.