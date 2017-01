Shannen Doherty : La "chasseuse de cancer" s'offre une nouvelle tête...

Shannen Doherty peut être fière d'elle puisque, depuis qu'elle se bat pour lutter contre son cancer du sein, découvert en 2015, elle n'a jamais baissé les bras malgré la lourdeur du traitement. L'ex-star de la série Charmed, dont a appris le retour, fait d'énormes progrès, comme en témoignent ses cheveux qui repoussent et qu'elle peut désormais entretenir...

Alors qu'elle avait été contrainte de se raser le crâne en raison de ses séances de chimiothérapie, Shannen Doherty a désormais les cheveux qui repoussent progressivement. Il faut dire qu'elle a tout récemment eu droit à son ultime séance de radiation. Ainsi, pour fêter l'événement, elle a foncé prendre rendez-vous dans un salon de coiffure afin de s'offrir une autre tête. "Qu'est-ce que vous fêtez quand c'est la fin des rayons ? Vous courez chez @ramireztransalon et vous voyez @johnnyramirez1 pour transformer votre couleur de cheveux (laissez-le faire ce qu'il veut car il est très bon et adorable) et puis asseyez-vous avec @anhcotran pour avoir la meilleure coupe et vous délecter de son éclat. Je les adore. "Chasseusedecancer avec une bonne coupe maintenant !!!", a-t-elle écrit sur Instagram.

Shannen Doherty n'a pas manqué de profiter de son nouveau look pour sortir et profiter de son regain d'énergie. L'actrice américaine de 45 ans a ainsi emmené son mari Kurt Iswarienko en rendez-vous amoureux et elle s'est même moquée de lui dans une vidéo puisque, sur le chemin retour, c'était lui qui était fatigué et s'endormait !