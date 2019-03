Shannen Doherty : Radieuse bien loin de la maladie pour une chic soirée

C'est à l'occasion de la 2e édition de la soirée The Animal Hope & Wellness Foundation, qui se tenait dans le quartier de Culver City, à Los Angeles, que l'on a pu voir Shannen Doherty. L'actrice américaine de 47 ans n'était pas la seule personnalité invitée.

Lors du photocall de la soirée, la star a pris la pose avec sourire et décontraction. Shannen Doherty, qui est engagée dans la défense des animaux depuis plusieurs années, est apparue en pleine forme, elle qui est en rémission de son cancer du sein depuis deux ans. Au printemps dernier, elle retournait à l'hôpital pour une reconstruction mammaire. Côté santé, l'actrice a récemment posté quelques mots de soutien à son ami et collègue Luke Perry - avec lequel elle a joué dans la série Beverly Hills 90210 - après son AVC. En vain : ce dernier a succombé et son ancienne partenaire ne devrait pas tarder à réagir avec émotion à cette triste nouvelle...

Au cours de la soirée, on a aussi pu voir Alicia Silverstone, Brad Goreski, Nikki Reed, Whitney Cummings, Shannon Elizabeth ou encore Tess Holliday et son mari Nick, Marc Ching (fondateur de l'association), le chanteur Moby, Tony Kanal et sa femme Erin Lokitz...

L'association, fondée en 2011, est un organisme à but non lucratif qui porte secours aux animaux abandonnés et maltraités en leur apportant les ressources nécessaires pour guérir et réussir à leur trouver une famille d'accueil.

Thomas Montet