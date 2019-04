Shannen Doherty sera bien dans le reboot de Beverly Hills 90210

La chaîne américaine Fox a annoncé ce vendredi 26 avril 2019 que Shannen Doherty comptait bien rejoindre le casting du très attendu reboot de Beverly Hills, 90210. Sur Instagram, l'actrice de 48 ans a confirmé l'heureuse nouvelle à l'aide d'une photo souvenir de la vieille bande dans les années 1990. "Oui, c'est officiel", a-t-elle sobrement inscrit en légende. Et d'ajouter : "La vraie question est ... allons-nous encore porter ces tenues ?" Très vite, les commentaires se sont multipliés et les internautes n'ont pas pu contenir leur excitation : "Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu", "Merci de réaliser notre rêve", "Ca me rend tellement heureuse", "Meilleure nouvelle de tous les temps".



Sa partenaire et amie Tori Spelling a eu vite fait de célébrer son retour en dévoilant une série de photos montrant les quatre copines de West Beverly. "C'EST OFFICIEL... TOUTES LES FILLES OG 90210 seront de nouveau ensemble! Tellement excitée de faire ce voyage avec vous @jenniegarth @theshando @gabriellecarteris". Les acteurs Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea) et Brian Austin Green (David) seront également de la partie.

La série suivra leurs personnages qui apparaitront comme étant "des versions intensifiées d'eux-mêmes". Par ailleurs, la fiction devrait rendre hommage à Luke Perry, décédé le mois dernier d'un AVC. La star avait également dit "oui" pour récupérer son role emblématique de Dylan McKay. Certains dires avancent que sa mort aurait poussé Shannen Doherty à accepter de jouer dans la nouvelle série, elle qui a été très touchée par sa disparition. Cette dernière a joué Brenda Walsh pendant quatre ans de 1990 et 1994. Elle est également connue pour son rôle dans la série fantastique Charmed.