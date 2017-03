Shannen Doherty : Une nouvelle tête après la chimio, le moral au top !

Fin février, Shannen Doherty annonçait que son traitement contre le cancer du sein avait pris fin et que, "épuisée", elle attendait de savoir si la maladie avait totalement disparue. L'ex-star de Charmed, aujourd'hui âgée de 45 ans, a la rage de vivre et va mieux physiquement et moralement...

Comme elle l'a fait tout long de son combat contre le cancer, déclaré il y a deux ans mais diagnostiqué sur le tard à cause de la mauvaise gestion de ses finances par son ancien manager, Shannen Doherty a dévoilé sur son compte Instagram de nouvelles photos d'elle. L'actrice, qui avait perdu ses cheveux à cause de la chimio et de la radiothérapie, affiche une nouvelle tête ! En effet, ses cheveux bruns ont vraiment repoussé et cela doit probablement lui faire du bien au moral. Le 4 mars, on a d'ailleurs pu la voir souriante et pimpante, lors de la soirée caritative Animal Hope and Wellness Foundation à l'hôtel W, à Hollywood. Depuis quelques mois, la star se donne à fond dans la cause animale.

Shannen Doherty reprend doucement une vie normale et multiplie les activités. Pendant la période de son traitement, elle avait essayé de maintenir un certain cap pour garder la forme. Aujourd'hui plus énergique, l'inoubliable Prue Halliwell, qui a dû subir une mastectomie, se remet par exemple à la danse. Elle l'a prouvé en vidéo.