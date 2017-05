Sharon et Ozzy Osbourne renouvellent leurs voeux de mariage, après les épreuves

Après bien des épreuves, le rockeur Ozzy Osbourne et sa femme Sharon ont finalement renouvelé leurs voeux de mariage. À quelques mois de leur 35e anniversaire de mariage, qu'ils fêteront le 4 juillet prochain, le leader des Black Sabbath et l'animatrice de The Talk se sont à nouveau promis amour et fidélité lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Wynn de Las Vegas, le jour de la fête des Mères.

"Pour moi, notre mariage a véritablement eu lieu ce jour-là. C'est celui-ci dont je me souviendrai. Sharon et moi avons traversé tellement de choses, j'ai vraiment l'impression que c'est un tout nouveau départ", a confié le chanteur de 68 ans lors d'une interview pour le magazine Hello!. Rappelons qu'il y a tout juste un an, le couple mythique se séparait avec pertes et fracas.

Lassée des nombreuses incartades de son mari, qui l'avait cette fois-ci trompée avec sa coiffeuse, l'animatrice de 64 ans annonçait son intention de divorcer et mettait le Prince des Ténèbres à la porte du domicile conjugal. "J'ai fait une grosse erreur. Sans Sharon, je ne suis rien. Je l'aime et je peux dire en toute sincérité que je n'ai jamais aimé personne d'autre que ma femme", a-t-il assuré au magazine américain.

Même son de cloche du côté de la maman de Kelly, Jack et Aimee. "C'était difficile de regagner la confiance, mais je n'imagine pas ma vie sans Ozzy. La cérémonie était magnifique. Nous sommes retombés amoureux l'un de l'autre", a assuré Sharon.

Et à ceux qui souhaitaient savoir comment elle avait fait pour retomber amoureuse de son mari, après tous leurs déboires, l'animatrice s'est expliquée dans un récent épisode de son émission. "Ça fait quelques mois qu'il essaie vraiment d'être une meilleure personne : il s'acharne, suit un programme et voit son psy tous les jours. Il travaille dur et je le respecte pour ça", avait-elle déclaré. Il n'en fallait pas plus pour raviver la flamme !