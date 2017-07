Sharon Stone, 59 ans : Au top dans son bikini, elle affiche son corps au naturel

Sharon Stone met sa beauté à l'épreuve du temps qui passe. Régulièrement, la star hollywoodienne affiche son corps ou son visage au naturel. Sans artifices. L'occasion pour ses fans de constater qu'à près de 60 ans, on peut avoir une beauté à toute épreuve, incandescente et tout aussi radicale qu'à ses 20 ans.

Sur Instagram, l'ex-vedette de Basic Instinct a frappé fort. Ce 21 juillet 2017, elle a posté une photo d'elle posant en bikini bleu ciel. Si on ouvre un peu l'oeil, on se rend compte que l'actrice et philanthrope est totalement au naturel sous le soleil et qu'elle n'a absolument pas retouché la photographie, laissant entrevoir les méfaits du temps sur sa peau, comme des rides ou la cellulite. Mais force est de reconnaître que du haut de ses 59 printemps, Sharon Stone est canonissime !