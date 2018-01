Sharon Stone amoureuse : Ses lèvres collées à celles de son jeune chéri

Cela faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu Sharon Stone en charmante compagnie. Depuis son divorce de Phil Bronstein en 2004, l'iconique star de Basic Instinct a enchaîné les idylles de courte durée et les toy boys (on se souvient du beau et très jeune Martin Mica). Mais depuis 2015 et sa relation avec l'acteur David DeLuise, on ne l'avait plus vue au bras d'un homme avec lequel elle se serait engagée dans une relation amoureuse.

C'est chose réparée ! Le 16 janvier dernier, elle était à New York pour présenter Mosaic, le dernier projet de Steven Soderbergh – une expérience interactive sortie aux États-Unis d'abord sous forme d'une application pour mobile qui permettait au spectateur de choisir son narrateur et de naviguer dans l'intrigue à sa guise – dans lequel Stone excelle selon la critique. Elle a profité de cette avant-première pour amener certains de ses proches, dont un mystérieux jeune homme (beau quadragénaire a priori) dont elle semblait éperdument amoureuse. Et pour cause, avant de se présenter au photocall, elle est arrivée tout sourire à son bras, l'embrassant fougueusement.

L'actrice, qui portait un manteau Michael Stars, a ensuite posé seule, laissant son compagnon sur le côté, à l'abri des regards. Elle a ensuite présenté la série Mosaic (qui sera diffusée sur HBO) dans laquelle elle campe Olivia Lake, une auteure à succès de livres pour enfants tuée au cours du réveillon du Nouvel An. Les soupçons vont très vite se porter sur plusieurs personnes, dont le petit ami de la victime.

Avant ce mystérieux homme, la divine Sharon (59 ans) avait été en couple avec David DeLuise. Martin Luca, Chase Dreyfous, Rick Fox ou encore Craig Ferguson ont également tenté de ravir son coeur bien difficile à prendre, en vain.