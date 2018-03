Sharon Stone amoureuse : Zoom sur son "fiancé" Angelo, quadra sexy

Sharon Stone a passé une veille d'anniversaire particulièrement caliente, puisqu'elle a roucoulé sur une plage de Miami le 9 mars avec son amoureux, la veille de son 60e anniversaire. Si son corps magnifique a attiré l'attention, la star arborait également une belle bague qui avait l'air d'être de fiançailles... Mais qui est cet homme qui a conquis l'actrice ?

Angelo Boffa, 41 ans, est un entrepreneur italien avec qui l'héroïne de Basic Instinct a été vu pour la première fois à New York au mois de janvier, alors qu'elle se rendait à une rencontre organisée par le magazine The Hollywood Reporter. Le quadragénaire sexy a retenu l'attention des photographes présents et il a même choisi une de leurs photos pour alimenter son compte Instagram. Il dit d'ailleurs de son passage à New York qu'il a passé un moment "merveilleux"... en ajoutant un émoji coeur...