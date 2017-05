Sharon Stone : Maman au top entourée de ses trois enfants, qui ont bien grandi

Plus rare sur les écrans, Sharon Stone profite pleinement de sa vie après avoir surmonté drames et difficultés, entre un divorce difficile, trois fausses couches et divers problèmes de santé. À 59 ans, c'est une femme épanouie et comblée qui s'affiche devant les caméras, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le 10 mai, la star hollywoodienne a fêté le 12e anniversaire de son fils Laird en partageant une photo via Instagram où on la découvre submergée de bonheur et entourée de ses trois enfants. De quoi constater que les trois garçons de l'actrice, Roan (16 ans), Laird (12 ans) et Quinn (10 ans), ont bien grandi. Tous adoptés par la star qui n'a jamais pu connaître le bonheur de mettre au monde un enfant, ils font aujourd'hui le bonheur de l'iconique vedette de Basic Instinct.

"Mes garçons sont géniaux. On partage des choses exceptionnelles. Il n'y a rien de comparable à les avoir à la maison", avait-elle déclaré au magazine Extra, affirmant avoir tourné la page de ses fausses couches. Il y a deux mois, elle s'était épanchée sur son rôle de mère, expliquant à Madame Figaro avoir pris ses distances avec le milieu du cinéma pour faire de ses enfants le centre de sa vie. "Si je faisais moins de films, c'était surtout pour m'occuper de mes trois garçons. Je suis ce qu'on appelle une mère célibataire, et c'est une grande responsabilité qui est aussi le bonheur de ma vie [...] Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, je peux reprendre le chemin des tournages", assurait-elle.

Sereine et comblée, c'est une Sharon Stone au top qui se dévoile et on ne peut être que ravie pour elle !