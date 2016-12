Sharon Stone, Paul Walker, Kim Kardashian... : Les cadeaux les plus surprenants

En 2016, Kylie Jenner aura fait de Kylie Cosmetics une des marques les plus prisées de la toile ! Elle en a forgé le succès en sortant plusieurs gammes de produits de beauté et en se rendant d'elle-même chez ses clientes les plus fidèles.

En juillet, mademoiselle Jenner a ainsi rendu visite à plusieurs chanceuses pour leur remettre une palette de fards à paupière baptisée "Kyshadow". Ces rencontres inopinées ont évidemment fait le tour des réseaux sociaux.