Shawn Ashmore : L'acteur de la saga X-Men papa pour la première fois

Carnet rose pour Shawn Ashmore. Connu du grand public pour avoir interprété le rôle de Bobby Drake alias Iceberg dans la saga X-Men (et plus récemment dans l'épisode sorti en 2014, X-Men: Days of Future Past), l'acteur canadien est officiellement devenu papa pour la toute première fois.

Sur Instagram, le comédien de 37 ans a ainsi confirmé que son épouse, Dana Wasdin, avait accouché d'un adorable petit garçon. Le prénom du bébé et sa date de naissance n'ont toutefois pas été révélés. "Je ne pourrais pas être plus amoureux de mon nouveau bébé et de mon incroyable femme", a-t-il écrit en légende d'une photo où l'on peut apercevoir la main du nouveau-né accrochée à celle de son papa.