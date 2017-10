Shawn Johnson découvre sa grossesse... et sa fausse couche : une vidéo poignante

Mariés en 2016 et éperdument amoureux, Shawn Johnson et Andrew East ne s'attendaient pas à déjà devenir parents. Mais lorsque l'ex-gymnaste, triple championne du monde à 15 ans en 2007 et championne olympique l'année suivante, a découvert qu'elle était enceinte, le jeune couple a été fou de joie.

Quelques heures plus tard, la jeune femme de 25 ans et son footballeur d'époux apprenait qu'elle avait fait une fausse couche. Ce terrible moment d'ascenseur émotionnel, Shawn Johnson East et Andrew East, 26 ans, ont voulu le partager avec ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Sur la chaîne qu'elle anime, celle qui a définitivement dit adieu à la gym en 2012 et s'est illustrée dans le programme Dancing with the Stars (victorieuse en 2009, finaliste en 2012 lors d'une édition all stars) a mis en ligne une longue vidéo d'une vingtaine de minutes qui documente ces heures si intenses et cruelles.

De la découverte des deux tests de grossesse positifs à l'annonce à Andrew et la prise de conscience de l'arrivée d'un bébé et de ce que cela implique, en passant par le rendez-vous médical et la mauvaise nouvelle qui suivre, le couple se livre sans réserve. "C'est de loin la vidéo la plus dure que nous ayons jamais publiée, mais on avait le sentiment que c'était une histoire qu'il fallait partager, étant donné que tant de gens doivent surmonter la même chose. Andrew, je t'aime plus que tout dans ce monde et je sais que tu seras le meilleur Papa au monde un jour ou l'autre. Merci d'être mon roc dans cette épreuve", a écrit Shawn sur Instagram.

"Les dernières 48 heures ont été parmi les plus heureuses, effrayantes et tristes de ma vie. Mon époux Andrew et moi avons découvert que j'étais enceinte sans que nous nous y attendions, mais seulement pour apprendre quelques heures plus tard des nouvelles tragiques. J'ai pleuré comme jamais, mais je suis toujours optimiste pour la suite", résume la jeune femme dans la vidéo en question. Victime de douleurs à l'estomac, elle est allée consulter : saignement dans l'utérus, absence de sac gestationnel... Elle avait fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte d'environ six semaines.

Après avoir partagé cette vidéo, dont la longueur et la transparence peuvent rebuter mais indéniablement émouvante, Shawn et Andrew ont engagé une discussion avec leurs fans sur les réseaux sociaux, notamment à l'occasion d'un Facebook Live, réaffirmant à cette occasion leur croyance dans le fait que rien n'arrive sans raison et leur optimisme pour l'avenir.