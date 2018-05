Shawn Mendes en couple avec Hailey Baldwin ? Le chanteur s'explique...

Après avoir été aperçus à plusieurs reprises bras dessus, bras dessous lors de diverses soirées, le duo a ravivé les rumeurs d'idylle en publiant un portrait d'eux il y a quelques semaines. Mais du côté de la jolie blonde, même refrain auprès de People, en mars dernier : "Il est génial, et je trouve sa musique tout aussi incroyable, a-t-elle déclaré. Mais pour ce qui est de l'histoire d'amour, elle fait mine de nier : "Ça me fait juste rire. C'est plutôt drôle pour être honnête. J'essaie de garder cette partie de ma vie la plus privée possible. Je n'ai pas l'impression d'avoir à me justifier."