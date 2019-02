Shawn Mendes enflamme la Toile en boxer Calvin Klein

Après Mark Wahlberg, Nick Jonas ou encore Justin Bieber, c'est au tour du jeune chanteur Shawn Mendes de s'associer à la marque Calvin Klein. L'interprète des tubes Stitches et In My Blood a dévoilé quelques photos de sa campagne et la Toile est sous le charme !

Sur son compte Instagram suivi par 40 millions d'abonnés, le chanteur canadien de seulement 20 ans a posté deux photos de son shooting pour la célèbre marque Calvin Klein, dévoilant ainsi ses abdominaux de rêve et ses attributs alors qu'il apparaît simplement vêtu d'un boxer noir ou blanc, accoudé dans une cuisine ou fixant l'objectif d'un regard de braise assis dans un fauteuil. Des photos qui réchauffent en plein hiver ! "Campagne à venir cette semaine", a-t-il sobrement commenté en légende alors que sa publication a rencontré un très grand succès avec plus de 7 millions de like...

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses, souvent drôles ou coquines...