Shawn Mendes et Camilla Cabello en couple : enlacés, ils ne se cachent plus !

Mais que peut-il bien se passer entre Camilla Cabello et Shawn Mendes ? Les deux artistes de 20 et 22 ans semblent inséparables depuis la sortie de leur tube Señorita, fin juin 2019. C'est le clip de la chanson, où ils apparaissent collés-serrés et dans des plans caliente à deux dans le lit, qui a intrigué les fans des chanteurs. "Tu dis que nous sommes amis, mais les amis ne savent pas quel goût tu as. (...) Tes lèvres me déshabillent, je suis accroché à ta langue. Ton baiser est mortel", chantent-ils notamment dans leur titre.

Ils ont également passé la fête nationale américaine ensemble, le 4 juillet 2019. Des sources apprenaient à ET Canada, photos à l'appui, que Camilla Cabello et Shawn Mendes avaient passé la nuit dans les rues de West Hollywood et avaient été aperçus en train de gagner le domicile du chanteur à une heure bien tardive. On n'en saura pas plus sur leur supposée idylle, mais les rumeurs ne font qu'enfler...