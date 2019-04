Shawn Mendes : "Fâché" par les rumeurs d'homosexualité...

Shawn Mendes n'est pas homosexuel et il tient à le faire savoir. Le séduisant chanteur, qui dément cette rumeur depuis quelques années, s'est exprimé auprès de The Guardian. L'interprète des tubes There's Nothing Holdin' Me Back et Stitches, se dit même "fâché"...

"Pour moi, cette rumeur représente quelque chose de très blessant. Je me mets en colère quand les gens présument des choses comme cela sur moi car je pense alors à ceux qui n'ont pas le même soutien que moi [en l'occurrence les LGBT, notamment les plus jeunes, NDLR] et j'imagine à quel point cela doit les affecter. C'est pour cela que j'étais si fâché d'entendre ça et vous pouvez constater que je suis encore chamboulé car je ne pense pas que les gens comprennent bien que lorsque vous dites quelque chose de stupide comme cela sur moi, ça blesse en fait d'autres personnes. Peut-être qu'elles ne prennent pas la parole, mais elles écoutent et font attention", a déclaré Shawn Mendes. Une manière de dire que la sexualité ne devrait pas être un sujet de conversation et que les personnes LGBT ne devraient pas à avoir honte d'être ce qu'elles sont.

Shawn Mendes, qui avait fait polémique l'an dernier en accordant une interview au magazine Rolling Stone dans laquelle il disait ressentir le besoin de se montrer avec une femme pour prouver qu'il n'était pas gay, a tenu à revenir sur ses propos maladroits. "Cela m'a fait passer pour quelqu'un de vraiment chelou. Si quelque chose devait ressortir de cet article, c'est que cela m'a fait réaliser qu'une carrière n'est pas morte même si vous pensez ne pas être parfait", a expliqué le chanteur, qui poursuit actuellement sa tournée mondiale.

Thomas Montet