Shawn Mendes : Gay ? "J'aimerais dire que je m'en fiche, mais ce n'est pas vrai"

Comme Hugh Jackman ou Tom Cruise avant lui, le chanteur Shawn Mendes est fréquemment annoncé comme homosexuel sur la Toile. L'artiste de 20 ans a donné une interview au magazine Rolling Stone dans laquelle il est revenu sur ces rumeurs qui l'agacent.

Évoquant le stress que lui cause le fait de faire l'objet de rumeurs et d'être souvent questionné sur ses préférences sexuelles, Shawn Mendes déclare : "J'aimerais dire que je m'en fiche, mais ce n'est pas vrai. Cette chose énorme a enflé pendant ces cinq dernières années à propos de mon homosexualité supposée. Du fond de mon coeur, je ressens le besoin d'être vu avec quelqu'un – une fille – en public pour prouver aux gens que je ne suis pas gay. Même si dans mon coeur je sais que ce n'est pas une mauvaise chose d'être gay, il y a toujours une part de moi qui pense cela, et je déteste cette part."

L'interprète du tube In My Blood, que l'on a un temps dit en couple avec Hailey Baldwin (l'épouse de Justin Bieber), a tenté une explication hasardeuse sur les raisons qui font penser aux gens qu'il est gay, racontant avoir grandi avec 15 cousines dont il coiffait les cheveux et peignait les ongles. "Peut-être que je suis un peu plus féminin que la moyenne mais c'est tout. C'est ce qui fait que je suis moi", a-t-il dit.

La sexualité de Shawn Mendes avait suscité des rumeurs lorsqu'il avait accepté sans broncher que Taylor Swift lui mette des paillettes sur les yeux. Le chanteur est aussi souvent représenté dans des mèmes et des détournements sur les réseaux sociaux où on le fait d'ailleurs figurer aux côtés d'une autre star elle aussi souvent soupçonnée d'être gay... Nick Jonas.