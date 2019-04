Shay Mitchell perd une dent en mangeant un bagel

En janvier 2019, Shay Mitchell révélait avoir subi une épreuve bien plus terrible. "Le soutien et l'affection que beaucoup d'entre vous m'apportent m'ont aidée, même pendant les jours les plus sombres, parmi lesquels, l'an dernier, le jour où j'ai fait une fausse couche, où j'ai perdu l'enfant de mes espoirs et de mes rêves", confiait-elle. L'actrice de 32 ans a pu trouver du réconfort auprès de ses fans, de ses amis et du Canadien Matte Babel, son compagnon supposé. Un nouveau défi professionnel l'attend, puisqu'elle est au casting de la série Dollface.