Sheila aux obsèques de son fils Ludovic : Les raisons de son extrême discrétion

Sheila voulait des obsèques célébrées "dans l'intimité familiale" pour son fils unique Ludovic Chancel, son exigence légitime a été respectée.

Au lendemain de la cérémonie religieuse qui s'est déroulée en comité restreint le lundi 17 juillet, en l'église Notre-Dame d'Ey­lau située dans le 16e arrondissement de Paris, la célèbre chanteuse de 71 ans publie un nouveau message relayé par l'AFP. Sans aucun doute le dernier avant un long silence.

L'icône des yé-yé confirme l'inhumation (réalisée à Louveciennes dans les Yvelines) de son fils unique, né de son union avec son ex-mari Ringo il y a 42 ans. "Ludo­vic, mon fils unique, repose maintenant aux côtés de ses grands-parents", débute l'artiste endeuillée. Une épreuve qu'elle aurait aimé ne jamais avoir à traverser. "Conduire son enfant à sa dernière demeure est la pire souffrance qu'une mère puisse endu­rer. Dans cette terrible épreuve, seuls le silence et le recueillement s'imposent", poursuit-elle.

Bien que présente en l'église Notre-Dame d'Ey­lau, Sheila a tenu à ne pas être photographiée ni à son arrivée ni à son départ des obsèques, auxquelles ont également assisté les deux amours de Ludovic Chancel, sa compagne Sylvie Ortega Munos, submergée par le chagrin, et son ami et amant Lucien. "Je n'au­rais pas supporté d'ex­po­ser ma douleur aux regards des autres, merci au Père Bertrand Bousquet de la paroisse Saint-Honoré d'Eylau de m'avoir permis d'assis­ter à l'office en toute discré­tion et d'avoir présidé cette céré­mo­nie de façon très digne", écrit-elle.

La chanteuse conclut son message en exprimant une nouvelle volonté : "Par respect pour la mémoire de Ludo, je veux qu'on le laisse repo­ser en paix", avant de signer simplement "Sheila".