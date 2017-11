Sheila bouleversée par la photo choc de son "fils en train de mourir"

Ludovic Chancel est mort le 7 juillet dernier à Paris à l'âge de 42 ans. Il était le fils de Sheila (Annie Chancel) et de Ringo, un père absent qui les a quittés deux ans seulement après sa naissance. Restée un temps silencieuse après le décès de son fils, ne se sentant pas la force de parler de ce drame qui attire son lot de rumeurs et de fausses informations, s'exprimant ensuite avec retenue, Sheila déballe tout cette fois-ci et évoque l'existence d'une photo choc.

En couverture de Paris Match cette semaine, l'icône yéyé de 72 ans ouvre son coeur malgré la douleur et laisse couler les larmes pour livrer sa vérité. La chanteuse ne se voile pas la face et met des mots précis sur les circonstances de la mort de son fils unique né le 7 avril 1975. Ludovic est décédé "des suites d'une overdose de cocaïne provoquée par l'absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine" rappelle-t-elle à Paris Match, comme si elle récitait le rapport d'autopsie depuis le parc du Trianon Palace de Versailles, havre de paix où s'est déroulé l'entretien le 26 octobre dernier.

La photo qui la tourmente

Ce qu'elle lui reproche en revanche, c'est de l'avoir laissée seule, seule face aux dernières images de lui qui la hantent et la poussent aujourd'hui à sortir de son silence. "C'est horrible de voir son enfant dans cet état-là. J'étais face à lui. Et je lui en ai tellement voulu ! Mais tellement... Je n'ai pas pu m'approcher, ce n'était pas possible", se souvient la chanteuse. Sheila évoque ensuite une photo jusque-là jamais citée pour laquelle elle se bat fin de la faire disparaitre. "Le jour de son hospitalisation, l'un de ses amis m'attendait dans le hall et m'a montré une photo. Et là, je reconnais Ludo couché sur le sol, la tête affaissée contre un mur, les bras ballants, en slip et en débardeur, des résidus de poudre blanche dans la bouche et le nez", détaille-t-elle. Sheila est particulièrement choquée : "Comment peut-on faire une photo de mon fils en train de mourir ?" La star n'en démord pas : "Je veux récupérer l'image."

Si certains peuvent lui reprocher d'être remontée trop vite sur scène, à l'Alhambra pour son 72e anniversaire, Sheila se justifie. "À part la musique, je n'ai plus de parents [ils sont décédés en 2002, ndlr], je n'ai plus d'enfant, je ne vois pas ce qu'il me reste d'autre", lâche-t-elle avec fragilité et honnêteté.

Ludovic repose depuis au cimetière des Arches à Louveciennes, auprès de ses grands-parents dans une petite place qui était normalement destinée à Sheila.

L'intégralité de l'interview de Sheila est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 2 novembre 2017.