Sheila et l'argent : Son ancien producteur, Jean-Claude Camus, balance...

Avant de s'occuper des théâtres de la Porte-Saint-Martin, du Petit-Saint-Martin et du Gymnase, Jean-Claude Camus a été le producteur des spectacles des plus grandes stars françaises ou internationales de passage en France comme Madonna, The Rolling Stones et Michael Jackson. Les deux artistes avec qui il a été le plus proche et prolifique sont évidemment Johnny Hallyday et Michel Sardou, mais Camus a travaillé avec beaucoup d'autres qu'il n'épargne pas toujours dans ses mémoires Pas né pour ça, parus chez Plon. C'est le cas de celle qui fut autrefois son amie : Sheila.

Dans une interview accordée à Ici Paris, Jean-Claude Camus évoque le cas de l'ex-icône des yéyé. Sans "remettre en doute" son talent, l'homme de 79 ans fait ce triste constat : "Mais que voulez-vous, elle ne remplissait pas les salles. Elle avait constamment des problèmes d'argent et j'ai dû faire intervenir des politiques pour régler ses impôts. C'était une amie, je me suis occupé d'elle à 100% et je n'ai pas été récompensé." Camus ne se gêne pas pour coller la faute sur le dos du mari de la chanteuse : "Yves Martin a sans doute eu une mauvaise influence. Ils m'ont assigné et je n'ai pas compris. D'ailleurs, elle s'est fâchée avec tout le monde !" Ces derniers mois, Sheila a vécu la terrible épreuve de perdre son fils Ludovic Chancel, d'une overdose de cocaïne à l'âge de 42 ans seulement. Pour autant, elle n'a pas été épargnée par Sylvie Ortega Munos, la compagne de Ludovic, qui l'a beaucoup attaquée.

Jean-Claude Camus, qui dit regretter d'avoir été trop absent pour sa fille Isabelle, productrice et épouse de Yannick Noah, n'est pas tendre non plus avec Lara Fabian. La chanteuse aurait, selon lui, gâché sa carrière en se séparant de Rick Allison, son ex-compagnon et auteur de tous ses tubes.