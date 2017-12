Sheila et la mort de Ludovic Chancel : Cette star mondiale a été "très présente"

Après ses deux concerts à l'Alhambra en août, Sheila chantera les 8 et 9 décembre au Casino de Paris accompagnée de H-Taag, un groupe qui a redonné un coup de jeunes à ses tubes avec des guitares. La seconde prestation de l'artiste sera diffusée en direct sur Paris Première, l'occasion pour la chanteuse de 72 ans de se confier sur RTL, dans On refait la télé, émission présentée par Jade et Éric Dussart chaque samedi, et dans les pages de Télé Cable Sat Hebdo, en kiosques ce 4 décembre 2017. Sheila y parle notamment de la mort de son fils Ludovic Chancel et du soutien du génial Nile Rodgers.

Dans un reportage qui lui était consacré, le mythique guitariste et producteur de Chic, Nile Rodgers, révélait que l'un de ses meilleurs souvenirs restait sa collaboration avec Sheila sur Spacer, un tube mondial en 1979. Rodgers, que les plus jeunes connaissent pour avoir joué de la guitare sur le dernier album de Daft Punk, doit retravailler très bientôt avec la Française. Ce dont elle se félicite dans Télé Cable Sat Hebdo : "J'ai peu d'amis en France, mais j'en ai aux États-Unis, commence Sheila. Nile et Keith [Olsen, qui a composé pour elle Little Darlin', ndlr] ont travaillé avec les plus grands mais ils ne m'ont pas oubliée. Ils sont restés humbles et gentils. Moi, je suis un petit caillou mais j'ai porté bonheur à Nile. J'ai été sa première production. Ensuite, il a eu David Bowie [Let's Dance], Madonna [Like a Virgin], Daft Punk... Depuis Spacer, on ne s'est jamais quittés. Il m'a composé un truc de fou."

Toujours avancer

C'est avec pudeur que Sheila évoque la mort de Ludovic Chancel, son fils, et le soutien de Nile Rodgers : "J'ai récemment vécu des moments difficiles et il a été très présent." Elle ajoute ne pas avoir d'autre choix que d'aller de l'avant : "Je vais bien. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je marche."