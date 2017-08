Sheila et la mort de son fils : "Cruelle réalité si difficile à affronter"

Les 16 et 17 août, Sheila est montée sur la scène de l'Alhambra à Paris, à l'occasion de son 72e anniversaire, moins d'un mois après la mort de son fils, Ludovic Chancel. "Ce soir, pour une raison que je n'évoquerai pas, j'ai quand même voulu chanter... Parce que vous êtes là. Et parce que c'est ce qui me tient debout", avait déclaré la chanteuse sous un tonnerre d'applaudissements. Aujourd'hui, mardi 22 août, c'est sur Facebook qu'elle s'adresse à ses fans et regrette le retour à "cette cruelle réalité"...

"Mes fidèles, je viens de réaliser que mes deux concerts étaient terminés, c'est passé tellement vite et vous avez été si extraordinaires ! Deux jours, c'est trop court, voilà pourquoi nous nous acharnons à préparer encore d'autres galas et d'autres surprises...", promet Sheila.

Comment oublier la mort de son fils, d'une overdose, à 42 ans seulement dans la nuit du 7 au 8 juillet ? L'artiste l'évoque avec pudeur : "La fin de ce bonheur me replonge malheureusement dans la cruelle réalité, qu'il est inacceptable et si difficile d'affronter." Puis Sheila remercie chaleureusement ses "fidèles", ses fans qui ne l'ont jamais oubliée et l'ont toujours soutenue en ces temps particulièrement douloureux : "Je veux simplement, à travers ces quelques lignes, vous remercier pour tous vos témoignages. Il y en a tellement, si humains et si profonds, que je ne me sens pas capable actuellement de les traiter un à un, sachez juste que je les ai tous lus, conservés et qu'ils sont ma bouée de sauvetage."