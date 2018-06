Sheila : Procès perdu contre son ex belle-fille après ses propos chocs !

C'est une bataille perdue mais pas la guerre ! La chanteuse Sheila a perdu un procès en référé pour diffamation contre Sylvie Ortega Munos, la dernière compagne de son fils Ludovic Chancel mort l'an dernier, a-t-elle révélée vendredi 22 juin 2018. Elle compte faire appel.

Sur sa page Facebook, la chanteuse écrit : "Aujourd'hui le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a retenu que la dernière compagne de mon fils pouvait m'accuser librement et en toute impunité d'avoir ignoré ses appels au secours, ses dernières volontés et même qu'il 'faut encore indiquer que la phrase 'même mort, Sheila continue à renier son fils' est assurément du domaine du jugement de valeur' mais pas diffamatoire. Depuis 1 an je suis quotidiennement traînée dans la boue par celle qui aurait partagé la vie de mon fils unique. Le 7 juillet 2017 Ludovic est décédé des suites d'une overdose en sa présence de cocaïne et de benzodiazépine. Quelques soient les efforts déployés et les thérapies entreprises, seuls les parents qui ont un jour été confrontés à la fragilité de la désintoxication, et à ce que moi, parent, j'ai enduré et endure encore, comprendront. Aucun livre, aucune contrevérité, aucune histoire récrite, ne peut changer la vérité. Le juge estime que d'être décrite 'comme une 'mauvaise mère', même si cela constitue une appréciation difficile à vivre pour moi' ne serait donc pas diffamatoire. Ce n'est pas difficile à vivre, c'est invivable. Je fais appel de la décision."

Sheila reprochait à Sylvie Ortega Munos des propos tenus dans un entretien au magazine Ici Paris, publié en avril 2018, dans lequel cette dernière estimait que la chanteuse avait une part de responsabilité dans le décès de son fils. Une interview publiée quelques semaines avant la sortie d'un livre, Entre océan et mer noire, dans lequel la mannequin revenait sur sa vie avec Ludovic Chancel et sa disparition.

Thomas Montet