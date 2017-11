Sheila s'est battue jusqu'au bout pour son fils accro à la cocaïne

Pour la toute première fois depuis la mort de son fils Ludovic Chancel survenue le 7 juillet dernier à Paris, Sheila s'exprime en interview. Ses premiers confidences, l'icône yéyé de 72 ans les accorde cette semaine à Paris Match.

Réfutant la thèse du suicide avancée au moment de la disparition de son fils unique décédé à l'âge de 42 ans, Sheila évoque son addiction à la cocaïne qu'elle ne connaissait que trop bien puisqu'il en consommait "depuis quinze ans". Ludovic a plongé dans la poudre blanche après une déception amoureuse, "sa rupture avec Rosa, sa merveilleuse petite femme d'alors." Espérant pouvoir le soigner, la chanteuse tente tout pour le faire décrocher. Cure de désintoxication sur cure de désintoxication qu'elle prend à sa charge, mais il ne va presque jamais au bout, vivres coupés pour qu'il ne puisse plus s'approvisionner. "Oui, je ne lui donnais plus d'argent, parce que je savais très bien où il finirait. J'ai participé au financement de nombreuses cures pour l'aider à se désintoxiquer", explique l'artiste accablée d'avoir finalement perdu contre la drogue. Quelques jours encore avant sa mort, Ludovic Chancel venait de sortir "depuis peu" d'une cure pour traiter sa bipolarité.

Malgré tous les hauts et les bas auxquels ils ont été confrontés, Sheila évoque "un garçon extraordinairement gentil. Excessivement gentil" mais impute sa dérive à sa naïveté et à son amour de la fête qui l'ont conduit à faire de mauvaises rencontres dont elle n'a jamais réussi à le couper. La chanteuse met ses propos parfois exagérés sur le compte de son "imaginaire surdéveloppé". Ludovic "s'inventait des histoires" et "tout était surmultiplié chez lui" mais elle ne lui en veut pas.

Si Sheila a perdu son combat contre l'addiction de Ludovic, elle en mène à présent un autre en tentant de récupérer une photo de son fils prise alors qu'il était "en train de mourir".

L'intégralité de l'interview de Sheila est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 2 novembre 2017.