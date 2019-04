Sheila : Un message poignant pour l'anniversaire de son fils, Ludovic

Sheila n'est plus la même personne depuis le 7 juillet 2017, date à laquelle son fils unique, Ludovic Chancel est mort brutalement à l'âge de 42 ans suite à une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Malgré le drame, la célèbre chanteuse française tente de continuer à vivre entre solitude, dépression et grosse souffrance. Néanmoins, en ce dimanche 7 avril 2019, l'icône des années yéyé doit surmonter cette date clé. Il y a 44 ans, elle donnait naissance à Ludovic, fruit de son mariage passé avec le chanteur Ringo ...

Sheila s'est emparée de son compte Instagram pour rendre un hommage vibrant à son fils regretté. Nostalgique, la chanteuse a publié une ancienne photo, riche en émotion. On y voyait Ludovic Chancel en compagnie de sa jeune mère alors qu'il fêtait son tout premier anniversaire. Cette magnifique photo s'accompagnait ensuite d'une déclaration aussi simple qu'émouvante. "Je t'aime", a écrit Sheila en légende.

Si elle avouait à nos confères de Gala s'être perdue dans le travail pour noyer son chagrin, Sheila peut fort heureusement compter sur le soutien de ses fans qui ont toujours été là pour elle. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de lui adresser de jolis mots en ce jour si triste.