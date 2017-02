Shemar Moore débarque dans la villa des Anges 9 !

Depuis plusieurs semaines, les Anges 9 vivent une incroyable aventure à Miami, aux Etats-Unis.

Après avoir reçu la visite de Jean-Michel Maire et de Loana, nos stars de télé-réalité ont eu la chance de rencontrer un incontournable acteur américain : Shemar Moore !

Le sexy Derek Morgan dans la célèbre série Esprits Criminels a passé plusieurs heures avec eux afin de leur prodiguer de précieux conseils pour qu'ils réalisent leurs projets professionnels.

Un moment immortalisé par l'acteur qui a quitté la série en 2016. "Bonjour France ! I'm hanging out with the incredible cast of #lesanges9 in Miami south beach...", a-t-il écrit sur Twitter en complétant son post avec un lien vers son compte Instagram. Sur celui-ci, on découvre l'homme de 46 ans prenant la pose avec les Anges et leur parrain Fabrice Sopoglian.