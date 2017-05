Shemar Moore (Esprits criminels) dans Les Anges 9 : Les premières images...

Depuis plusieurs semaines rythmées par les histoires d'amour éphémères et les fâcheries, les Anges 9 vivent une aventure mémorable à Miami, aux Etats-Unis. Là-bas, nos jeunes héros ont même eu la chance de faire des rencontres assez inattendues !

Après avoir reçu la visite éclair de Jean-Michel Maire (chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8) puis celle de l'incontournable Loana, nos starlettes de télé-réalité ont eu l'immense chance de rencontrer un acteur américain très populaire : Shemar Moore (47 ans) !

Le sexy Derek Morgan de la série Esprits Criminels a en effet accepté de passer plusieurs heures avec nos célébrités afin de leur prodiguer de précieux conseils pour qu'ils réalisent leurs projets professionnels.

Un moment de complicité immortalisé par l'acteur qui a quitté la série à succès en 2016. "Bonjour la France ! je passe du bon temps avec l'incroyable casting des Anges 9 à Miami South Beach... So beautiful, so handsome and talented... Bientôt sur NRJ12 !", a écrit Shemar Moore en légende d'un cliché de lui et la joyeuse troupe publié sur Instagram il y a déjà 11 semaines.

C'est vendredi 19 mai 2017, à 18h15, que vous pourrez découvrir l'épisode dans lequel Shemar Moore apparaît aux côtés de nos Anges. Ne le manquez pas !

Les Anges 9, Back to Paradise, du lundi au vendredi à 18h15 sur NRJ12.