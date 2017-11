Shemar Moore : Il a envoyé un SMS cochon à sa mère, il raconte son fail

Quelques jours après avoir poussé un coup de gueule concernant les rumeurs sur sa sexualité, Shemar Moore, ancienne star d'Esprits criminels a fait une drôle de confidence sur le plateau du talk-show animé par Harry Connick Jr.

Le comédien de 47 ans aux pectoraux en béton a raconté la fois où il a envoyé, par erreur, un SMS cochon à sa maman. Expliquant que lorsqu'il fréquente une femme il aime lui envoyer des messages du type : "Eh, je pense à toi et tu me manques" ou "Quand tu rentreras du travail, porte ce petit truc...". Celui qui incarnait le personnage de Derek Morgan dans la série a malheureusement fait de même avec sa maman, Marilyn Wilson.



"J'ai écrit : 'Chérie, quand je te verrai plus tard, je vais être Donkey Kong.' J'ai appuyé sur la touche envoyer et ça s'est envoyé à ma mère", a-t-il raconté avec humour. Sa mère a plutôt bien pris la chose car, comme il l'a expliqué, ils ont toujours parlé sans tabou. "Elle a grandi dans les années 1960 et m'a élevé de manière honnête. Elle était le genre de femme qui disait : 'Regarde, ça ça s'appelle du sexe, ça c'est de la drogue, sois juste intelligent avec ça.' Elle voulait me préparer en fait", a-t-il conclu.