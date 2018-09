Shemar Moore : Ses photos d'enfance font le buzz sur la Toile

En 2016, Shemar Moore quittait Esprits criminels (TF1) après avoir interprété Derek Morgan pendant onze ans. Pour consoler ses fans désemparés, l'acteur de 48 ans avait promis de revenir dans la série américaine. Il avait tenu sa promesse en apparaissant dans l'épisode 5 de la saison 13, diffusé sur la chaîne française le 4 juin dernier. S'il a tourné la page depuis, Shemar Moore reste actif sur les réseaux sociaux pour ses fidèles admirateurs. Lundi 10 septembre 2018, il a fait le buzz avec l'une de ses nouvelles publications.

Shemar Moore s'est montré particulièrement nostalgique sur son compte Instagram. Il n'a pas hésité à publier un montage photos de plusieurs images de lui, le montrant bébé, enfant, puis adulte. Une chose est sûre, le comédien a bien changé ! S'il adopte aujourd'hui le crâne rasé, Shemar Moore avait une belle chevelure ondulée. Et c'était sans compter sur sa petite bouille adorable !

Les internautes ont été charmés et le post, devenu viral, a récolté plus de 155 000 like. Ses fans français, quant à eux, pourront le voir dans S.W.A.T. sur TF1 où il incarnera le Sergent Daniel "Hondo" Harrelson. Pour l'instant, la chaîne n'a pas révélé la date de diffusion de la première saison de la série américaine.