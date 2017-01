Sheryl Sandberg : La numéro 2 de Facebook "très seule" après la mort de son mari

En mai 2015, Sheryl Sandberg perdait un être cher, celui qui partageait sa vie depuis de nombreuses années : son mari Dave Goldberg. Le président de SurveyMonkey est décédé des suites d'un traumatisme crânien survenu après qu'il a fait un malaise dans la salle de gym de sa maison de vacances à Mexico. Il avait 45 ans.



Quatre ans après la sortie de son best-seller Lean In (En avant toutes : les femmes, le travail et le pouvoir en version française) – manifeste féministe pour doper l'ambition des femmes –, la numéro 2 de Facebook sortira un nouveau livre dans quelques semaines, bien plus personnel. Dans Option B, la femme la plus influente de la Silicon Valley évoque la mort accidentelle de son mari mais pas seulement. Sheryl Sandberg l'a également pensé comme un témoignage pouvant permettre d'aider ceux qui traversent la même épreuve.

La businesswoman américaine explique au magazine Elle les raisons qui l'ont poussée à écrire ce livre : "La mort de mon mari fut une expérience terrible, dévastatrice. Je me suis sentie très seule, isolée dans mon chagrin. J'ai vu combien les gens étaient démunis et ne savaient pas quoi me dire, comment me réconforter."

Sheryl Sandberg revient ensuite sur ce message bouleversant qu'elle avait posté sur sa page Facebook quelques semaines après la disparition de son mari. "J'ai raconté mon chagrin, mes espoirs pour me libérer, pour simplement expliquer aux gens qui m'entourent, à ceux qui travaillent avec moi ce que je ressentais", explique-t-elle. Amis et anonymes ont été touchés. "Des inconnus qui m'ont ouvert le coeur, en me parlant de choses parfois très intimes, très dures. Une femme avait perdu un enfant, un homme souffrait d'un cancer, un autre venait de perdre sa femme dans un accident", se souvient-elle.

Maman de deux enfants (un fils de 11 ans et une fille 9 ans), Sheryl Sandberg doit les élever seule. Bien consciente qu'elle fait partie des privilégiés – sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars –, la directrice de Facebook a dû apprendre à concilier vie professionnelle et vie personnelle. "Je vis à dix minutes du bureau. Je voyage peu pour ne pas laisser mes enfants trop souvent. Chaque matin, je les emmène à l'école et je repars de Facebook à 17h30 pour passer du temps avec eux. Nous nous racontons notre journée. On regarde un film", confie-t-elle.

Et quand elle ne travaille pas, Sheryl Sandberg "chante et "danse" avec sa fille et pratique le vélo en salle de sport. Une femme presque comme les autres, en somme.

L'intégralité de l'interview de Sheryl Sandberg est à retrouver dans le magazine Elle du 20 janvier 2017.