Shia LaBeouf a encore été arrêté par la police !

Le 20 janvier, au premier jour de la prise de fonction de Donald Trump en tant que 45e président des Etats-Unis, Shia LaBeouf se lançait dans un nouveau projet artistique et engagé d'envergure. L'acteur hollywoodien, toujours prêt à surprendre, inaugurait sa nouvelle oeuvre sur un des murs du Museum of Moving Image. Une caméra qui filmerait en continu, pendant quatre ans, invitant les curieux à ne venir prononcer que la formule He Will Not Divide Us (Il ne nous divisera pas). Diffusé en live durant tout le mandat de Donald Trump, le projet "est une démonstration de résistance ou d'insistance, d'opposition ou d'optimisme, guidé par l'esprit de chaque participant et par la communauté", expliquent les artistes qui sont au nombre de trois – Shia LaBeouf, Nastja Säde Rönkkö et Luke Turner.

L'ex-star de Transformers aura tenu cinq jours avant qu'un dérapage ne vienne entâcher cette longue performance. En effet, le comédien a été arrêté en direct par la police, sous les yeux d'une dizaine de manifestants et de curieux. Une bagarre pourrait être la cause de cette arrestation, à en croire TMZ. Des propos tenus devant la caméra par un homme (que l'on voit apparaître avec une casquette sur laquelle est inscrit le slogan de Trump) auraient dérangé le comédien barbu, qui l'aurait tiré par l'écharpe et se serait violemment confronté à lui. "Shia a pris un coup pour nous. Il y avait tous ces nazis là, il est venu et a essayé de nous protéger", rapporte un témoin à TMZ.

Apparemment, la police ne l'a pas entendu de la même oreille. Sur une vidéo, on peut voir Shia LaBeouf, quasi méconnaissable et bourru, se faire tranquillement embarquer, les poignets menottés. L'artiste devait être placé sous détention pour une charge mineure d'agression.

Ce n'est pas la première fois que Shia LaBeouf s'en prend à un anonyme sur le lieu de sa performance. Lundi 23 janvier, un suprémaciste blanc était venu perturber la manifestation. Impliqué, Shia avait décidé de répondre en lui hurlant le fameux slogan dans les oreilles, sans jamais utiliser une quelconque autre forme de violence.