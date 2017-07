Shia LaBeouf, propos racistes et mea culpa : "J'ai profondément honte"

Quelques jours après avoir été arrêté à Savannah (Georgie) pour ivresse, trouble à l'ordre public et refus d'obtempérer, Shia LaBeouf fait son mea culpa.

Jeudi 13 juillet, l'acteur de 31 ans s'est exprimé sur son compte Twitter pour présenter ses excuses publiquement. "J'ai profondément honte de mon comportement, qui est injustifiable. J'ignore si ces déclarations sont trop fréquentes, ou ne sont pas suffisamment partagées, mais je suis certain que mes actions nécessitent mes plus sincères excuses envers les agents de police, et je leur suis reconnaissant pour leur retenue. La gravité de ma conduite me sert de leçon", a-t-il écrit.

Après avoir provoqué un scandale en pleine rue car une personne avait refusé de lui donner une cigarette, le comédien controversé avait continué de faire parler de lui de façon très vulgaire. Appelés sur place, les policiers ont constaté que Shia LaBeouf était ivre et probablement sous l'influence de stupéfiants. Incontrôlable, l'ancien enfant star de l'écurie Disney avait été menotté et embarqué au poste. Plusieurs vidéos publiées sur TMZ (ici, là et aussi par là) le montrent dans un piteux état, en train d'insulter la police et de tenir des propos racistes au moment de sa déposition.

Un comportement qu'il dit regretter aujourd'hui. "Mon manque de respect pour l'autorité est problématique, c'est le moins que l'on puisse dire, et il est tout à fait destructeur. C'est une nouvelle chute. Et j'espère avoir atteint le fond. Je lutte publiquement contre mes dépendances depuis bien trop longtemps maintenant, et je prends activement des mesures afin de devenir sobre et j'espère pouvoir me faire pardonner mes erreurs", a-t-il conclu.