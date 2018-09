Shia LaBeouf : Séparé de sa femme et en couple avec l'ex de Robert Pattinson

En mai dernier, le comédien américain s'affichait pourtant toujours aussi heureux au bras de sa compagne, la jeune Anglaise Mia Goth (24 ans). Le couple s'était rencontré en 2012 sur le tournage du film Nymphomaniac et s'était marié il y a deux ans à Las Vegas. Mais l'histoire a pris l'eau il y a quelques mois. "Tout le monde sait que Mia et Shia se séparent. (...) Mia avait des problèmes avec Shia. C'était une relation complètement folle et il a un tempérament explosif. Elle a dit à ses amis qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Lorsqu'il se préparait pour un rôle, Mia prenait ses distances et déménageait parce que ses répétitions étaient trop intenses", poursuit-on auprès du Daily Mail.

Un porte-parole de Shia LaBeouf a confirmé auprès de People que le couple avait lancé une procédure de divorce. "La séparation s'est faite amicalement, le reste est privé", a-t-il laconiquement déclaré.

Le monde est en tout cas très petit puisque Mia Goth était le 9 septembre dernier avec l'ex-fiancé de FKA twigs, un certain Robert Pattinson, au Festival de Toronto pour présenter leur nouveau film, High Life. L'acteur de 32 ans avait rompu ses fiançailles avec FKA twigs en 2017 après trois ans de relation. Depuis, il a été vu dans les bras du mannequin Suki Waterhouse...